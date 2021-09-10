【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】金融科技公司Affirm上季業績意外強勁，且本季營運展望樂觀，受此激勵，周四盤後股價一度飆升逾20%，惟目前漲幅已見收斂，為上漲5.16%，報92.06美元。

近來「先買後付」市場快速崛起，Affirm成為備受關注的新興公司之一。

Affirm由PayPal共同創辦人Max Levchin於2013年創立，並在今年1月首次發行股票，其IPO定價為每股49美元，首日上市即以90.90美元高價開出。

該公司第四財季（截至6月30日止）營收較前一年同期大幅成長71%，為2.618億美元，優於分析師預期的2.25億美元。

淨損為1.282億美元，相當於每股虧損48美分，與前一年相比由盈轉虧，主要因為在年初上市後，公司增加了一筆高達1.052億美元的股票獎勵支出（stock-based compensation）。

截至第四財季，該公司的活躍客戶達到710萬個，較前一季的540 萬個大幅成長。

此外，Affirm提出的本季財測相當樂觀，預估2022財年第一季營收介於2.4億～2.5億美元，優於分析師預期的2.339億美元。

上個月Affirm宣布將與亞馬遜在分期付款業務上進行合作。在法說會上表示，執行長Levchin被問及與亞馬遜的合作關係時表示，大型零售商意識到「先買後付」趨勢並不僅是一時流行或僅是一項功能，他們將我們視為一個供應商。

(時報資訊)