【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技族群反彈下，10日韓股終結日線連3黑頹勢，收在3,125.76點，漲11.06點或0.36%。不過，KOSPI周線卻跌2.35%。同時，韓元持平，公債殖利率則上升。
Naver與Kakao分別上漲2.76%與1.17%，另外，SK海力士也漲1.94%。外資賣超202億韓元，約4.45億美元。
未來資產證券認為，韓股上漲主要因為網路雙雄Naver與Kakao反彈，還有中國大陸與美國雙邊關係，可望和緩正常化。
美元兌韓元匯價在1,169.1韓元，收在平盤。
韓國3年期公債殖利率上升2.3個基本點至1.521%，至於10年期的也升2個基點至2.02%。
(時報資訊)
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