【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技族群反彈下，10日韓股終結日線連3黑頹勢，收在3,125.76點，漲11.06點或0.36%。不過，KOSPI周線卻跌2.35%。同時，韓元持平，公債殖利率則上升。

　Naver與Kakao分別上漲2.76%與1.17%，另外，SK海力士也漲1.94%。外資賣超202億韓元，約4.45億美元。

　未來資產證券認為，韓股上漲主要因為網路雙雄Naver與Kakao反彈，還有中國大陸與美國雙邊關係，可望和緩正常化。

　美元兌韓元匯價在1,169.1韓元，收在平盤。

　韓國3年期公債殖利率上升2.3個基本點至1.521%，至於10年期的也升2個基點至2.02%。

(時報資訊)

#KOSPI #Naver #Kakao

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
14:15
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
14:30
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
16:08
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
15:00
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
16:29
英國FTSE
7051.86 +27.65(0.39%)
17:01
法國CAC
6719.97 +35.25(0.53%)
17:01
德國DAX
15696.81 +73.66(0.47%)
17:01

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