興櫃連鎖餐飲集團乾杯（1269）8月併營收2.56億元、月增42.75%、年減11.83%，累計1月至8月自結合併營收18.29億元，較去年同期17.31億元，年增5.69 %。

乾杯8月營收成長主要受惠開放餐飲內用、七夕、父親節聚餐需求，加上中國大陸餐飲市場穩定與展店效應繳出亮眼佳績，帶動8月整體營收再度站回2億元關卡。

隨著8月3日雙北開放餐飲內用，乾杯集團全台30間店鋪全數開放內用，在遵守政府防疫政策下，內用可接客席數約5成，加上適逢七夕、父親節加持，民眾到店用餐意願踴躍、消費力道強勁，同時集團也持續提供外帶外送服務，雙管齊下挹注營收回升、收斂8月營收衰退幅度。

由於疫情警戒調降為二級，乾杯集團也重啟台灣事業展店腳步，旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」於8月進駐新光三越南西店一館，並祭出全單9折優惠及15道新菜吸引消費者；中國大陸部分，自5月起陸續開出「乾杯深圳寶安壹方城店」、「老乾杯深圳華僑城店」、「老乾杯上海國金店」三間新開店，加上既存店穩定貢獻營收，均成功帶動中國大陸事業8月營收成長。看好中國大陸餐飲市場營運穩定，9月預計再加入新兵、將開出「乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」兩間店鋪，可望為集團添加新柴火。

受疫情影響，許多消費者已開始為中秋團圓超前部署、選擇在家烤肉過節。集團自有電商平台「乾杯超市」生鮮肉品禮盒自8月起銷量逐周提升，另外像是電烤盤、烤肉醬等烤肉周邊商品也持續熱賣，帶動業績較上月成長20%，顯示中秋商機湧現。乾杯集團鎖定宅家烤肉商機，趁勢推出「禮盒到店購」服務，將乾杯超市販售的「和牛燒肉禮盒」系列鋪進旗下30間實體店鋪開賣，以虛實通路銷售並進，積極衝高9月業績，近期開始消費需求逐漸提升，短短開賣10天全通路已銷售近400盒。

近期新北群聚確診案例增加，配合新北市政府政策，位於新北的乾杯列車板橋站、乾杯林口店兩間門店暫停內用至9月15日，持續以外帶外送服務消費者用餐需求；因應中秋連假到來，集團持續落實防疫措施，包括帶位採梅花座或隔板設置，以及量測體溫、消毒與實聯制等措施，接下來也會密切關注疫情走向，全力配合政府指示，降低疫情傳播風險。

(時報資訊)