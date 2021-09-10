在金管會保險局開放父母可以幫子女在網路投保疫苗險之後，兆豐保險和南山產險紛宣布已開放未成年子女網路投保疫苗險開放未成年子女線上投保。

隨著第二批BNT疫苗陸續抵台，疫情指揮中心預計在9月底針對學生族群開始施打。金管會為了滿足民眾投保需求，發布修正之「保險業辦理電子商務應注意事項」，允許父母透過產險公司的網路投保，以父母為要保人、未成年子女為被保險人，幫未成年子女視自身需求投保疫苗接種保險。

由於國內的疫苗施打即將擴及至國高中生，兆豐保險表示，想為未成年子女投保疫苗險的詢問度大增，由於原先20歲以下民眾法規限制僅能透過業務員投保疫苗險，在金管會保險局提出便民措施後，從9月9日起，隨即開放家長可透過線上為未成年子女投保疫苗險。

南山產險也表示，南山產物網路投保也提供包括信用卡、本人銀行帳號繳款等多元管道，本人銀行帳號繳款免手續費與讀卡機，讓民眾投保更便利。

兆豐保險說，該公司「疫苗險」網路投保最低182元，即包含住院日額保險金、住院關懷保險金及殯葬費用保險金，承保12-80歲民眾接種疫苗28天內因「不良事件」導致住院或死亡的保障，且有多種投保方案可選擇，民眾也可以全家人一起投保，只要透過網路即可完成投保、線上刷卡，並可選擇電子保單，事故發生時更可進行線上理賠申請，從投保、出單到理賠申請全程零接觸，讓民眾保得安心、買得放心。

南山產物說，該公司「愛注疫」疫苗險專案，保費均一價182元，投保年齡最高可達80歲，不分性別年齡職業，皆採單一費率，不用等待期，投保受理後最快在隔日凌晨即可生效；平均每日保費不到1塊錢，就能擁有「住院日額」、「住院關懷保險」及「殯葬費用保險」的三重保障，期能發揮保險安定社會的價值與責任，為社會建構風險防護網。

(時報資訊)