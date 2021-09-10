【時報編輯葉時安綜合報導】周四美股四大指數跌多漲少，僅費半獨紅，在台積電走弱之下，周五台股開跌34.05點報17270.28點，鋼鐵人、蜘蛛人(紡織股)再度出動，在17300多空交織，隨後晶圓雙雄也震盪翻紅走高，電子權值股領軍，電子、金融回神，早盤收復5日線、季線、17400關卡，午後航海王急拉助陣，終場收在當日最高點，上漲0.98%或170.24點，報17474.57點，成交金額較周四近9個月低量略增達2659.15億元，不足3000億元量能仍寫今年第4低量，周線終止連二紅，拉出下影線，大盤周跌42.35點。今日外資(不含外資自營商)買超150.26億元，投信買超2.7236億元，自營商買超25.7482億元，三大法人買超178.73億元。

台股周四ADR相對強勢，晶圓雙雄ADR台積電、聯電分漲0.65%、2.53%，日月光ADR也漲3.24%，周五台積電(2330)開低在615元後平盤震盪，十點半左右翻紅高達623元，終場收漲0.48%或3元，報622元；聯電(2303)也翻紅續漲1.04%至68.2元；獲外資升價至153元的日月光投控(3711)強漲近5%至128元之當日最高。股王矽力-KY(6415)收漲1.24%至4085元，股后大立光(3008)開高翻黑走低，收跌1.54%至2555元，王后相差1530元。iPhone13組裝法人估占比上看7成的鴻海(2317)收漲0.93%，新晶片搶市的聯發科(2454)收漲2.66%至925元。面板三雄營收維持高檔，群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)齊步收漲逾1%。被動元件龍頭國巨(2327)第4季淡季影響減輕，股價亦翻紅漲1.37%。

龍頭股中鋼(2002)獲法人上調目標價，加上產業利多集於一身，營收仍佳，激勵鋼鐵人走強，千興(2025)衝上5.51元漲停，中鴻(2014)、世紀鋼(9958)、聚亨(2022)、燁興(2007)、春源(2010)等均上揚2%以上，而中鋼收漲近2%，創7月12日以來之2個月的高價，鋼鐵類指收漲1.48%，名列上市漲幅第五名。漲幅冠軍由百貨以3.19%奪下，金麗-KY(8429)漲停，特力(2908)、富邦媒(8454)也收下半根漲停板。由榮星(1617)、華新(1605)領銜的電纜收漲2.21%、排名第三；漲幅亞軍由航海王摘下，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)午後超給力，分漲5.53%、3.29%、1.93%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)也漲約3%，BDI指數止跌回升，散裝中櫃(2613)、中航(2612)亦漲逾2%，海空皆漲、僅剩陸的宅配業漲多修正，嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)跌逾7%，航運股仍漲逾3.08%，成交比重升至25.34%。電子成交比重則降至51.71%，仍穩住5成，電子、半導體股收漲0.86%、0.99%，而紡織、水泥、食品、汽車等漲幅亦逾1%，其中蜘蛛人的儒鴻(1476)放量站上600元、季線、半年線，登年餘高價。然橡膠、造紙是上市唯二收黑。

五倍券加上中秋連假威力下，豆府(2752)、夏都(2722)、王品(2727)、漢來美食(1268)等全面紅通通，上市第二天的八方雲集(2753)則失色翻黑跌3.89%。防疫股遭逢高出脫，毛寶(1732)、合世(1781)、恆大(1325)、美德醫療-DR、康那香(9919)、亞諾法(4133)、南帝(2108)等均大逃殺；高端疫苗(6547)8月營收飆新高，股價小揚但5日線得而復失；新藥多國多中心臨床啟動收案的生華科(6492)收漲1.33%。記憶體族群8月營收繳出「亮眼成績單」，旺宏(2337)、威剛(3260)、華邦電(2344)股價樂開趴。

封測股營收多佳績，催熱股價強勁，產業龍頭日月光拉風，京元電子(2449)、南茂(8150)、頎邦(6147)、力成(6239)、精材(3374)、矽格(6257)等封測族群都是上漲表現。8月營收公告截止倒數，世界(5347)8月營收寫紀錄，外資目標價喊上192.8元，股價175元創新天價，收漲5.79%至173.5元；其他營收績優股，鴻名(3021)、世芯-KY(3661)漲停，盟立(2464)觸及漲停，國精化(4722)站上逾10年高價，和大(1536)、帆宣(6196)、樺漢(6414)、精誠(6214)、精成科(6191)、華碩(2357)、宏碁(2353)、仁寶(2324)、瀚宇博(5469)、家登(3680)等股價皆大展身手。

其他個股，致振(3466)股價連3日觸頂，登1年半高。卡位法說行情的中華化(1727)強攻逾10年高價。而群電(6412)結束動力機械虧損單位，公司表示有益營運，其股價挾營收利多而翻紅小漲。

外資止步2連賣超，轉買超150.26億元，9月共買超719.28億元。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國聯準會縮表與升息，與原物料價格飆高的通膨問題，都深具挑戰，量能萎縮下，台股格局料將以震盪整理為主。台股電子業基本面仍健康，半導體成長循環仍持續，儘管市場疑慮個人電腦、電視、智慧型手機等下游產品市況，不過高速運算和汽車電子市況仍相對樂觀。大盤可在月線17105點和季線17399點區間整理。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意