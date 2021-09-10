雙美（4728〉受惠中國市場疫情走穩後，民生消費經濟復甦，旗下膠原蛋白植入劑的出貨保持良好表現，累計前8月合併營收6.58億元，交出成長37.37％佳績。

雙美8月合併營收8,662萬元，與去年同期相當。預期在醫美保養成剛性需求下，下半年營運審慎樂觀。

中國市場監管總局擬針對醫美產業廣告亂象予以重點打擊，雙美表示，旗下膠原蛋白植入劑擁有TFDA、中國藥品監督管理局(NMPA)等雙重認證，且由於膠原蛋白的特性，注射技巧與技術要求較高，因此，大陸整頓醫美市場，將有助開公司開拓更多空白市場版圖。

此外，雙美也積極推行醫師培育計畫，不僅為公司產品要做第一道把關，也讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，建立嚴謹的認證制度規範，為顧客、醫生、Sunmax品牌創造三贏，奠定營運保持長期穩健。

根據中信建設證券研究訊息指出，中國為全球第二大醫美市場，預期至2023年有機會超越美國成為全球最大醫美市場，2024年中國醫美市場規模將突破人民幣3,000億元，綜合對比國內外醫美滲透率和消費金額等指標，中長期看，中國醫美行業仍有5倍以上成長空間。

展望2021年下半年，雙美維持審慎樂觀看待。預期後疫情時代「顏值經濟」市場規模持續放大趨勢明確，且觀察現今愛美者已無法等待變美的過程，帶動醫美保養成剛性需求，有助雙美保持良好的訂單能見度。

(時報資訊)

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