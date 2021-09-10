受到新冠肺炎疫情影響，全球缺料、塞港問題仍難解，經濟學家提出警告，晶片荒嚴重影響汽車、智慧手機及電子產品的生產，此一現象仍看不到緩解的跡象，恐將延續到2023年。

投資機構Safanad投資長羅勒奇(John Rutledge)是美國前總統雷根時期，主要經濟規劃者之一，他接受CNBC採訪時指出，新冠肺炎將繼續為全球供應鏈帶來痛苦，半導體困境將持續到2023年。因為流行病特徵不只有一波感染即可宣告結束，而是有很多波的感染浪潮，所以會持續導致港口關閉或延遲。例如全球第三大港口-中國大陸寧波舟山港，8月因為疫情關係，一度關閉。

羅勒奇表示，世界各地的船員都沒有接種疫苗，因此某些地方的港口可能會再次關閉，將會衝擊到半導體產業，其它行業亦是如此。所以，港口關閉、供應及材料短缺等問題，正對全球產生廣泛的影響。尤其若無法獲得所需材料，生產速度勢必放緩，進而影響到國家GDP成長。

此外，他認為，缺工也是供應鏈難以舒緩的主因，因為目前尚不清楚有多少人害怕工作、不想工作，或者仍有充足現金而不用工作。這種勞動力的短缺問題，並不會在未來3個月、6個月或12 個月內消失。

儘管他認為，供應鏈出問題，加劇了通貨膨脹，不過，羅勒奇對於全球經濟前景樂觀以待，他說，目前全球經濟正呈現一波又一波，如同波浪式的復甦。

(時報資訊)