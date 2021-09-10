連鎖餐飲集團瓦城（2729）8月營收3.19億元，月增46％、年減34.8％，1至8月累計營收27,31億元、年減10.62％。展望後市，中秋、雙十等連假與百貨周年慶等均帶動商機，政府振興五倍券上路亦推升營運動能，加上國內疫情趨緩疫苗普及，百貨零售賣場人潮亦將恢復從前水準，對於集團營收表現皆有正向的助力。

瓦城8月營收營回升，主要受惠集團快速掌握疫情下市場變化，透過精準的系統化分析與佈局，各營運作為皆有亮眼表現，主要包含「安心餐廳」帶動內用來客回流與雲端廚房消費展現強勁雙動能成長。此外，瓦城商城泰式料理包，以及瓦城安心美味平台餐盒訂閱制等嶄新服務亦有營收貢獻，成功提高顧客滿意，挹注營收成長。

隨國內疫情控管有成，帶動百貨商場人潮回流，也強化民眾外出用餐意願。集團看好內需消費商機可望於年底餐飲旺季前逐步恢復，瓦城泰統集團旗下安心餐廳「六大安心保證」防疫措施，成功吸引來客數快速回升，進一步反映於業績表現，旗下各品牌餐廳在客容量受限前提下，翻位率已恢復近疫情前水準，推助營收攀升。

瓦城謹慎樂觀看待第四季市場經濟持續回升暢旺，看好疫情生活下的新消費需求，集團將不斷整合線上、線下資源，透過多年的研發及連鎖經營實力，提供最優質的顧客服務，成為顧客疫情期間的安心餐廳首選。

(時報資訊)

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