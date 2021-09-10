財長蘇建榮10日拜會土地銀行羽球隊，除了承諾將擴編土銀羽球隊以外，蘇建榮也表達想找土銀的麟洋配擔任明年綜所稅報稅代言人，王齊麟、李洋兩人回覆：「非常願意。」顯見雙方已達成初步共識。

蘇建榮表示，將責成賦稅署與國稅局正式洽談麟洋配擔任報稅代言人，因報稅活動屬於公益範疇而非商業活動，所以財政部找兩人當報稅代言人並不受公務員服務法規範。

日前外傳麟洋配可能跳槽到其他單位，不留在土銀。蘇建榮也鄭重表示，財政部與土銀經再三確認，麟洋配兩人仍希望留在土銀為國爭光，並無外界所傳的跳槽一事。

王齊麟、李洋於東京奧運勇奪羽球男雙金牌，主動在直播中表示願意代言台啤金牌，隔日也獲得台灣菸酒公司同意，自此各方代言邀約不斷湧入，但因兩人隸屬土銀羽球隊，具國營事業員工身分，受公務員服務法規範，原則上不能代言或參與商業活動。

為解決國營事業運動員代言問題，財政部8月初發函給銓敘部尋求解套方式，銓敘部則在8月18日發布解釋令，放寬土銀等公營事業可採用策略聯盟方式，指派所屬員工出席合作範圍內的商業活動，所得收益也可分潤給公務員，讓麟洋配兩人短期內順利代言，多數立委也研擬在新會期提案鬆綁公務人員服務法第14條公務人員兼職規定，未來有望正式解套。

(時報資訊)