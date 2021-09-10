電子、特化、精密化學品出貨動能活絡，長興（1717）、中華化（1727）、三福化（4755）業績聯袂躍進；其中，長興8月營收持續攀高至43.68億元，年增37.71％；中華化8月營收1.65億元、年增16.98％；三福化8月營收3.86億元，年增9.49％。
此外，惠光（6508）、國碳科（4754）及展宇（1776）也因各國經濟陸續解封，防災、化肥、民生等需求持續放大，烘托營運蓄勢墊高，惠光、國碳科8月營收明顯年增31.85％、23.43％，展宇8月業績也有19.31％年成長。
全球經濟持續復甦，長興三大事業單位出貨量穩定，前7月稅前淨利27.85億元，年增一倍，每股稅前獲利2.25元。長興表示，電子材料、特用材料需求穩定，預期下半年能延續上半年表現，將持續進行產品研發、產品組合優化及成本控管，保持成長動能。
中華化挾著工業級硫酸生產基礎，2010年跨入電子級硫酸應用領域，帶動本業穩定成長，去年電子化學品營收比重從13％拉升到19％。今年在電子級產品比重提高、江蘇信實精密化學結束營運，第二季淨利季增67％，EPS0.57元；上半年EPS0.92元，營運轉機題材活絡。
三福化第二季因產品組合影響、加上沒有客戶顯影劑回收設備工程收入，毛利率小幅趨緩；惟出貨動能持穩推進，上半年淨利年增17％，EPS2.14元。目前精密化學品需求仍然暢旺，第三季訂單有望烘托單季營運展現季增、年成長雙效力道。
分析師指出，三福化預計有近3億顯影劑工程訂單在手，目前僅施工約不到1億元，下半年另外尚有不少工程收入進帳，有望帶動獲利蓄勢更上層樓。
(時報資訊)
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