【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據聯合國兒童基金會（UNICEF）彙整的公開數據，美國是全球捐贈最多新冠疫苗的國家，且其捐出的疫苖數量遙遙領先中國、日本和英國等其他主要經濟體。

聯合國兒童基金會亦負責管理COVAX機制的新冠疫苗供應工作，根據該機構統整的數據，美國已經向亞洲、非洲和拉丁美洲約80個主要是開發中的國家捐贈和交付超過1.14億劑新冠疫苗，這個數量是中國已捐出3400萬劑的3倍多。

數據顯示，中國是全球第二大新冠疫苗捐贈國，而日本以約2330 萬劑排名第三，印度以901.5萬劑排名第四，英國以688.62萬劑排名第五，其他第六至第十名分別為法國、加拿大、西班牙、瑞典和波蘭。

受贈最多新冠疫苗的國家都是亞洲國家，孟加拉、菲律賓、印尼和巴基斯坦已分別收到逾1000萬劑的捐贈疫苗。

總計超過2.07億劑經由雙邊進行或通過COVAX機制捐贈的新冠疫苗已經交付，但仍低於世界衛生組織設立之獨立小組所建議的數量。該獨立小組在5月的最終報告中建議高收入國家在9月1日前，向中低收入國家提供至少10億劑新冠疫苗，並在2022年中以前再捐贈10億劑。

根據分析公司Airfinity的一項研究，富國購買的新冠疫苗遠超出其所需，美國、歐盟、英國、加拿大和日本在為其所有符合條件的國人接種疫苗並補打加強劑之後，今年還會多出逾12億劑疫苖。

世衛組織設定的目標是在本月底以前，讓每個國家至少為10%人口接種疫苗，到年底這個比例提高到至少40%，到2022年中再進一步提高到70%。

但根據「Our World in Data」彙整的官方數據，全球還有約50個國家已至少接種過一劑新冠疫苗的人口不到10%，其中許多都是非洲國家。數據顯示，整個非洲地區的人口接種率僅達到5.5%，在全球敬陪末座。

許多專家不斷呼籲必須擴大疫苗接種覆蓋率才能遏阻新變種病毒，並結束這場全球大流行病。經濟學人智庫出具報告指出，除了健康問題之外，如果無法盡快讓全球人口接種疫苗，那麼世界經濟在2022年至2025年間蒙受的損失恐高達2.3兆美元，而這個沈重的代價，有三分之二將由新興經濟體承擔。

(時報資訊)