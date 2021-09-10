財政部指出，繼國際信用評等機構穆迪（Moody’s）及標準普爾（Standard&Poor's）分別於2021年2月及4月間調升我國主權信用評等展望為正向，標普並將我國主權信用評等「AA-」調升為「AA」，惠譽（FitchRatings）發布新聞，調升我國長期主權信用評等及國家評等上限為「AA」及「AAA」，展望維持「穩定」。本次係惠譽自2016年以來，首次同時調升我國主權信用評等及國家評等上限。

財政部指出，惠譽肯定我國致力於審慎財政管理，強勁經濟表現優於同為信用評等AA等級國家，為政府因應COVID-19疫情所需相關紓困振興措施提供適足財政量能。

惠譽表示，我國2021年度財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率雖因增編中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算預估升至2.2％（AA同級國家中位數5.3％），惟預期2022年度歲入持續成長及逐步降低疫情相關支出規模，財政赤字占GDP可望逐漸縮減至0.7％；政府債務亦保持微幅下降趨勢，估計2021年度各級政府債務淨額占GDP比率將降至35.8％，亦低於AA同級國家中位數43.6％之水準，顯示公共債務法相關規定發揮財政紀律之功效。

惠譽指出，我國受惠於全球對半導體強勁需求，資通訊產品出口推升經濟動能，加以實施境外資金匯回措施鼓勵實質投資、促進產業升級及強化貿易供應鏈等政策支持，奠定經濟成長基石。顯示我國政府展現高度政府治理能力，在疫情威脅下仍能維持亮麗經濟表現。又我國財政穩健、強勁外部融資及具競爭力之經商環境，皆有利降低政府債務成本，裨益我國維持強健經濟成長態勢。

財政部表示，鑑於國際政經情勢變動及全球疫情嚴峻，經濟不確定性仍高，短期為展現財政韌性，長期為維持財政永續，財政部將賡續推動彈性調節防疫物資、資金寬緩及稅務協助、提供投融資方案等措施，全力協助國人及企業渡過難關，同時逐步推展稅制改革，持續審慎精進債務管理，俾強化財政健全，加速振興國家經濟，厚植國家發展實力。

財政部表示，惠譽前揭新聞標題有別過去，改以「Taiwan，China」稱呼我國，經向該公司表達應恢復以往Taiwan名稱惟未獲修正，深表遺憾，財政部仍將持續洽該公司正視此問題。

(時報資訊)