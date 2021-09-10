【時報-台北電】光寶科(2301)本次買回庫藏股399.9萬股，總金額2億3946萬7445元，平均每股買回價格為59.88元，累積持有公司股份占已發行股份總數之1.8%。(編輯整理：廖小蕎)

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#光寶科 #電腦設備 #庫藏股

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