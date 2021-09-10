【時報記者張漢綺台北報導】受到缺料干擾，台達電(2308)8月合併營收259.24億元，月減1.7%，為今年2月以來低點，美系外資、日系外資及港系外資雖然分別給予台達電「建議買進」、「優於大盤表現」及「買進」評等，但美系外資及港系外資分別將目標價降至345元及365元。

馬來西亞、越南等東南亞各國新冠肺炎疫情持續延燒，IC缺料問題惡化，影響到車廠等生產，也衝擊到台達電旺季營運，台達電8月合併營收為259.24億元，月減1.7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營業收入為2035.56億元，較去年同期成長15%。

原本台達電預期，缺料最艱難的時間已過，第3季可望延續往年趨勢為今年營運高峰，但受到疫情及缺料干擾，台達電7月及8月合併營收約523億元，能否延續往年第3季優於第2季，或是因訂單遞延，全年營運高峰落在第4季有待觀察。

台達電公布8月合併營收後，美系外資、日系外資及港系外資發布最新報告，其中美系外資將台達電2021年/2022年/2023年獲利預估下調5%/6%/5%，以反應零組件的短缺，並將目標價從360元降至345元，但看好台達電數據中心基礎建設、電動車等優勢，維持台達電「建議買進」評等。

港系外資最新報告下調台達電2021年到2022年每股盈餘預估各約5%，以反應零組件缺料風險，目標價亦由原來的385元降至365元，但有鑑於電動車相關業務前景樂觀，以及其他業務長期前景，給予台達電「買進」評等。

(時報資訊)

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