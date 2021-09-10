【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周五公布的官方數據顯示，英國七月經濟幾乎沒有成長，僅較六月增加0.1%，為自今年一月以來最疲弱的成長。接受路透調查的經濟學家大多預計，七月國內生產總值的月增幅度為0.6%。
隨著今年七月Delta變種病毒開始流行，英國病例數急遽增加，導致數十萬名工人在自我隔離規定下被勒令待在家中。
英國國家統計局(ONS)表示，一些企業抱怨，稱員工因為自我隔離而無法上班。另外，營建業產出下降，是與全球供應鏈因疫情而受干擾有關。
英國服務業在七月的產出與六月相比幾乎持平。受到零售業下滑的影響，面對消費者的服務業出現自一月以來首次見的下滑。
由於油田恢復生產，工業產出增加1.2%；但是製造業則持平。
營建業產出為月減1.6%。
(時報資訊)
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