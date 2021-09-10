新冠肺炎疫情全球肆虐，去年3月以來，各國啟動邊境管制，使全球離岸風場進度受到嚴重衝擊，由德商wpd達德能源所開發的允能雲林離岸風場，為台灣首座含有國產化成分風場，工程進度落後約46%，但仍將在今年分批完工併聯，預計9月底將首批機組完成併聯，成為台灣離岸風電發展的重要里程碑。

雲林離岸風場國產化目標，包括陸域變電站，以及40部機組的水下基礎、水下基礎轉接段及塔架等風機三大重件均由本土廠商製造，國產化準時達標，且Made in Taiwan的水下基礎、轉接段及塔筒的品質和交期，也讓國外第三方驗證單位驚艷，對於台灣的工業技術水準大加讚賞。

不過，自去年3月以來，新冠肺炎疫情全球肆虐、各國啟動邊境管制，全球離岸風場進度都受到嚴重衝擊，整體工進品均落後40%左右，主要是因為施工機具及人員調度受到嚴重影響。

允能風場目前仍高度仰賴外籍專業技術人員的海事工程進度，也因此受到嚴重衝擊，再加上台灣自本土疫情爆發後，採取較其他國家更為嚴格的邊境控管制度，因此本案工程進度落後約46%。然而各國政府都理解風場進度的落後是屬於不可抗力因素，各國政府也採取相關措施協助業者渡過難關。

允能公司表示，即使面對如此大的挑戰，但仍然預計9月底，將首批機組完成併聯，而這將是台灣首批具有國產化成分的離岸風機將開始投入供電，是台灣離岸風電發展的重要里程碑，期望台灣各界可以為這一群台灣離岸風電設備從業人員給予鼓勵。

允能離岸風場首批國產化成分風機今年將分批完工併聯。(圖/允能提供)

(時報資訊)