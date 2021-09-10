專業表面處理大廠匯鑽科（8431）今日公告2021年8月合併營收，達1.09億元，創歷年同期新高表現，為今年3月以來高點，較上個月增加6.8％，且較去年同期成長21.22％，主要受惠美國3C客戶新產品出貨量明顯增長。

匯鑽科8月份合併營收維持高成長表現，達1.09億元，連續第13個月創下歷年同期新高，較上個月增加6.8％，且較去年同期大幅成長21.22％，主要在於美系3C品牌客戶推出Type C規格的新款手機產品，8月開始進入初步鋪貨階段，下游客戶拉貨力道明顯增加，加上公司今年新切入的無線藍芽耳機（TWS）相關表面處理產品，8月份成功進入試量產，提升整體營收貢獻。

匯鑽科表示，美國3C品牌客戶自去年下半年正式將智慧型手機充電線Type C產品升級採用高階珍珠鎳表面處理製程後，帶動公司高階珍珠鎳相關表面處理業務持續成長，目前匯鑽科為美系3C客戶Type C充電線及零組件第一大表面處理服務供應商。由於美系大廠對珍珠鎳產品的品質要求嚴謹，規格及技術門檻較高，珍珠鎳製程佔營收比重持續提升，可望進一步優化產品組合。

匯鑽科表示，公司今年上半年成功通過客戶終端產品認證，成為美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關表面處理供應商，8月份開始進入試量產階段，出貨量可望逐月提升。由於穿戴裝置貼近人體，在表面處理的精細度、穩定度及低功耗的要求均較一般3C產品為高，穿戴裝置相關產品業務成長可望同步挹注公司營收及獲利貢獻。

在硬碟產品方面，美系及日系客戶訂單量持續增加，唯受到東南亞疫情影響，8月份上游供應鏈出現緊急缺工狀況，目前公司整體人力調度已見初步成效，硬碟產品線出貨進度逐步恢復正常，預估下半年硬碟表面處理業務，可望隨雲端運算及企業用伺服器需求持續成長。

匯鑽科進一步表示，為因應3C及硬碟兩大表面處理產品線訂單持續成長，以及公司今年新開發的伺服器散熱及通訊用連接器產品表面處理業務，公司積極進行生產設備自動化及產線優化作業，拓展公司生產經濟規模，降低人工成本，提升自動化生產效益，持續站穩表面處理龍頭廠商地位。

(時報資訊)

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