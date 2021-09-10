momo富邦媒（8454）10日公告8月營收，台灣線上零售業龍頭momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月單月合併營收約72.2億元，年增31.7％，營收再創單月同期歷史新高。累計1～8月合併營收再次突破歷史同期高點，約為550.1億元，較去年同期成長32.4％，再締新猷。

富邦媒指出，8月momo網路購物營運行駛於穩健成長的軌道，年增34.4％，業績佔比持續突破九成，居家生活、美妝保健、健康休閒、3C家電、流行精品五大品類皆維持雙位數成長表現。而行動購物年增達41％，在網購業績佔比約為76.2％。

富邦媒表示，8月優異的業績主要受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現，全台熱門議題東京奧運，也掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能。

時序跨入下半年的購物旺季，首波momo《99狂購節》祭出眾多優惠好康，9月10至12日momo加碼寵粉不手軟，包括「下單登記抽伊萊克斯」，萬元伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機，只需於活動期間內不限金額下單即可登記抽獎。另外「滿額送印花樂人氣商品」，單日累積消費滿2,999元就可登記領取印花樂手套鍋墊，或滿6,999可登記領印花樂老宅花磚保冷袋（限擇一門檻登記）。

9月份中秋momo推出第二波活動《中秋好食光》，除了有最夯中秋月餅禮盒如小潘鳳黃酥、佳德鳳梨酥、Haagen-Dazs金典蒙娜麗莎冰淇淋月餅禮盒提貨券、香港美心流心系列月餅禮盒等可供選購。

針對今年宅在家中秋烤肉熱潮，momo號召王品集團、屋馬、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材來滿足消費者的味蕾。即日起至9月15日好康加碼回饋，天天12：00、16：00大放送指定商品5折優惠神券，消費滿2,000元還可登記領取限量5％momo幣（上限200元，每日限量100名）；消費滿5,000元再送限量樂扣調理盒3件組等。

(時報資訊)

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