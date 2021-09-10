新冠肺炎疫情持續，試劑訂單需求擴增，普生（4117）8月營收6,531 萬元，年增19.15％；前8月營收4.49億元，年成長70.76％。普生指出，有鑑新冠肺炎恐流感化趨勢，為提升整體營運規模，仍加速積極拓展東南亞、美國、台灣等地區檢測接單，營運動能活絡看好。

世界衛生組織宣佈全球新冠病毒感染者已逾2.2億，並造成 456 萬人死亡，且許多科學家認為新冠病毒無法完全根除，人類仍持續與病毒共存之情況，在各國防疫監控需求下，讓新冠肺炎檢測系列全產品線銷售需求持續延續。

普生表示，全球新冠肺炎病毒變異毒株不斷出現，加劇各國疫情嚴峻，使得印尼、巴基斯坦等地區的RT-PCR核酸試劑、VTM 病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品需求熱度不墜，加上旗下美國 Danner Laboratory 檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能，亦隨著美國新冠肺炎確診人數攀升，增添銷售貢獻，烘托營運持穩墊高。

普生目前除了齊全新冠肺炎試劑產品線出貨動能增溫，B／C肝炎、HIV 等檢測試劑產品也逐步回溫，有助增添營運成長動能。

此外，普生旗下 GB COVID-19 Ag POCT 新型冠狀病毒抗原快篩試劑，已得歐盟體外診斷（CE-IVD）醫療器材標誌並完成註冊，亦持續進行台灣衛福部進行送件申請專案製造，並全力進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數。待完成衛福部規範臨床收案件數將以最快時間進行送件申請作業，以滿足新冠肺炎快篩檢測市場需求。

(時報資訊)

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