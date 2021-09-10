第八輪AZ今上午10點開放預約，共113.5萬人符合資格，但公費疫苗預約平台甫開放就大當機，讓民眾怨聲連連，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，系統上出現一點小問題，但目前已經恢復正常。截至下午1點，已有57萬人完成預約。

有民眾反映，10點一到就進入公費疫苗預約平台，不是畫面連不上顯示「系統維護中」，就是圖形驗證碼無法顯示，點一次網頁就會停留10秒，很擔心自己預約不到，大概10點20分後再試才恢復正常。陳時中說明，由於昨天晚上12點才完成上線前置作業，因應名單更替，早上系統上出現一點小問題。

另外也有民眾抱怨，自己居住的縣市預約額滿，只得跨縣市預約。陳時中回應，各個縣市應該都打得到，因為疫苗分配是按照這樣在分配的，但要侷限在附近有時候恐怕稍微困難，這部分很抱歉，一定沒有辦法分配到極小的區域。

第八輪符合預約資格者共113萬5451人，據指揮中心統計，截至今天下午1點，共57萬15人完成預約。預約時間將在9月12日12時截止，施打時程為9月15日至9月23日。

目前第七輪AZ疫苗接種進行中，陳時中表示，昨天（9日）預約人數較多，單日接種人次29萬5212；目前國內人口涵蓋率46.62％，劑次人口比50.96％。

昨疫苗接種人次近30萬，是否因為疫情攀升影響？陳時中說「我想這也有一些因素」，另外也因為這次開放年輕、機會比較少的族群預約，需要性也相對比較高。

另外陳時中提到，高端疫苗進貨大約80萬劑，已打70萬，手上大概還有10萬劑；至於莫德納疫苗何時到貨，他說「到了會跟大家講」。

(時報資訊)