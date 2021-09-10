【時報記者王逸芯台北報導】台灣之星繼去年5G開台至今，持續擴展物聯網合作版圖，至今合作夥伴已橫跨24大領域、超過300家，最新宣布，結盟「富鈞水資」，針對台灣各類水情、用水、污染等水務情資，結合雲端智能監測技術及大數據分析，精準掌握全台水體動態資訊，完善區域水資源建設發展。

根據2021年聯合國所公布的《世界水資源發展報告》指出，全世界有40億人面臨缺水危機，到2050年可能會有高達52%人口生活在水資源緊張的地區，觀察到此全球水資源趨勢，多元智慧水資源解決方案落地實現已是當務之急，有鑑於此，台灣之星宣布正式結盟「富鈞水資」，針對台灣各類水情、用水、污染等水務情資，結合雲端智能監測技術及大數據分析，提供水質監測、水質改善、智能監測系統規劃、設備節能與平台整合等服務，精準掌握全台水體動態資訊，完善區域水資源建設發展；未來再加上台灣之星客製化的5G企業連網解決方案，透過Engage接軌、Empower賦能、Earn獲利「3E模式」，發揮1+1>2效果，共同布局5G智慧水時代。

台灣之星隨著5G開台後合作夥伴版圖持續擴大，至今合作夥伴已橫跨24大領域、超過300家，目前物聯網整體申辦量持續穩健成長、與去年同期相比成長超過4成，傳輸流量也有顯著增加、月增超過20%。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著氣候變遷與暖化加劇，能源議題已是全球必須共同面對的課題，而隨著5G時代到來，在加速推動5G基礎建設的同時，也將大幅增加碳排放及能源消耗，因此早在2018年就積極佈局智慧能源，包含推動智慧電表建置、攜手盛齊綠能布局智慧電網等，截至今年8月底，智慧能源類的總申辦量顯著提升、相較去年同期漲幅超過5倍，整體營收年增率達58％。接下來台灣之星與「富鈞水資」攜手合作，將發展出具有AI人工智慧的水資源管理系統，透過結合5G大頻寬、大連結、低延遲三大特性，期待未來可更有效率的管理水資源，力助各地區即時整合國內水資源單位的水情資料。

(時報資訊)