【時報記者沈培華台北報導】台積電（2330）受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，今（10）日公佈2021年8月合併營收約為1374.27億元，較上月增加10.3%，較去年同期增加11.8%，並為歷史次高，僅次於今年6月的1484.71億元，

台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約一成，將續創歷史新高；7月加上8月營收約為2619.85億元，由公司展望來看，推估9月營收約在1453.55億元至1537.25億元，有機會挑戰單月營收新高。

台積公司第3季旺季營運樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，預估第3季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，也將再創單季營收新高。

以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，台積電預計第3季毛利率介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，與第2季的毛利率50%、營業利益率39.1%，均差異不大。

以新台幣營收來看，第3季營收估在4073.4億元至4157.1億元，單季營收首度突破4000億元，比第二季的3721.5億元再創新高，季增約9.5%至11.7%，平均增長率約10.6%。

台積電累計2021年1至8月營收約為9965.4億元，較去年同期增加17.2%。

台積公司總裁魏哲家於今年的股東會中表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，不過，台積電將會克服所有困難，獲利持續成長，全年美元營收將成長超過20%。

(時報資訊)

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