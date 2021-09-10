極端氣候衝擊下，世界各國紛紛提出淨零排放目標，企業也相繼加入全球再生能源倡議（RE100），公開承諾在2050年前，達成100％使用再生能源，推動全球走向零碳經濟。證交所表示，聚焦相關主題的中信綠能及電動車（00896）ETF，預計於9月16日掛牌，屆時上市ETF總檔數將達124檔。

證交所表示，中信綠能及電動車ETF，追蹤由台灣指數公司所編製的特選臺灣綠能及電動車指數，成分股為50檔上市櫃股票，主要鎖定綠能電動車、半導體三大產業，相關股票的產業分類是參考財團法人車輛研究測試中心、工研院新興能源產業年鑑、產業價值鏈資訊平台等資料。

入選的股票須通過流動性檢驗，並且符合最近12季股東權益報酬率（ROE）總和大於零、公司治理評鑑排名前三分之二的條件。

中信投信補充，目前該指數超過八成的成分權重，是來自公司治理評鑑排名前20％的企業，而根據指數公司回溯其過去兩年的含息年度報酬率皆有30％以上，今年以來含息報酬率也接近兩成。

中信投信並分析，綠能及電動車都是政府鼓勵發展的方向，未來隨著零碳經濟興起，電動車將更加普及，有助台灣相關供應鏈獲利提升，同時由於國內外企業擴大採用再生能源，綠能需求也將持續攀升。

(時報資訊)