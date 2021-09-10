針對政府政「只給振興不再紓困」，受疫情衝擊並自去年2月起即配合政策停辦境外遊旅行團的觀光產業面臨存續關頭危機，決定派代表於9月12日上午走交通部、疾管署與行政院陳情，並提供「謝謝振興、更要紓困」與「、加入國際疫苗護照，國境開放重啟爐灶」兩大訴求，籲請政府救救觀光產業界，一起度過難關

台灣觀光產業自救會召集人陳怡璇表示，新型冠狀病毒肆虐至今超過550天，觀光產業近200萬工作人員在去年2月被下令停止辦理出國旅行團、停止辦理外國人入境各項業務，旅行社服遵守政府政策退團、退費，並感謝政府2020年4月份起紓困四成薪資補助，產業方得以跌跌撞撞維持到今年的7月。陳怡璇表示，政府雖補助四成薪資，但旅行社老闆仍支付了六成薪資加20％勞健保退休金，以延續產業的命脈，但如今政府政策改變「只給振興不再紓困」，引起所有觀光產業的恐懼，故呼籲政府有關單位「給振興、更要紓困」。

陳怡璇指出，進入後疫情時代，世界認可的「疫苗護照」勢將成為必要的選項，也是台灣觀光產業的出路。台灣疫苗不足，有能力的人，可以出國施打疫苗，也算是減少台灣疫苗不足的壓力，政府應給予補貼與尊重。而為觀光產業生計，台灣觀光產業自救會將向政府陳情並提出二大訴求。

一、「謝謝振興、更要紓困」：受限於禁止出團及接待國外旅客，國內大多數旅行社處於零收入的困境，老闆發不出薪資留住員工，又不捨得讓人才外流，只能先採留職停薪讓員工到外面兼差找工作，但業者腦中非常清楚，疫情越拖下去，人才越不容易回流，旅行社先是被禁止接待大陸團，接下來則是禁止做出國團及接待外國人入境，可說是受害最深、持續最久的行業。

過去20個月觀光局了解到旅行產業的困境，參考世界對旅行產業的紓困補貼，提供在職員工四成薪資的補助，確實讓旅行產業存活下來，8月31日亦接獲觀光局將再爭取一個月的四成薪資補助，亦懇請部裡能明確的同意，在國境開放前，四成薪資補助能維持不變？

二、加入國際疫苗護照，國境開放重啟爐灶因為疫情世界各國嚴守國境影響國際觀光產業，國際間推出疫苗護照是未來趨勢，歐、日都將推行相關證照，未來外籍人士若持疫苗護照來台檢疫措施可較寬？台灣人出境能不能接軌國際防疫規定？目前防疫指揮中心並沒有針對打過疫苗者開放或放寬檢疫措施，世界衛生組織WHO建議可透過雙邊協議互相認可，先前中央回應很積極在研擬製作本國疫苗護照。到底多積極？什麼時候可以好，這一切措施決定產業界復甦時間，當世界再度開放，台灣觀光產業才能有生機？

(時報資訊)