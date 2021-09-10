【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數214.63點，漲2.86點；總計437家漲、253家跌、78家持平；委買3951765張、委賣2360090張；總成交值819.90億元。

(時報資訊)

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