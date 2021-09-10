【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17474.57點，漲170.24點；總計672家漲、213家跌、110家持平；委買16068848張、委賣10286377張；總成交值2651.79億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀