「與季辛吉博士度過了一段愉快時光，並且從他的遠見、智慧和見解中受益匪淺。」中國駐美大使秦剛北京時間10早晨6時30分發了這樣一條推文，並配上了自己與美國前國務卿季辛吉會面時的照片。

今年7月，秦剛抵達美國履新。值得注意的是，今年也是季辛吉祕密訪華50周年。秦剛7月28日抵達華盛頓向中美媒體發表講話時說，50年前，季辛吉博士祕密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的季辛吉博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。

秦剛說：「50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上正途，直抵美國。時過境遷，令人感慨。我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。」

(時報資訊)

#季辛吉 #秦剛 #前國務卿

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