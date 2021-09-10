【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數213.86點，漲2.09點；總計390家漲、273家跌、95家持平；委買7234944張、委賣4744814張；總成交值700.56億元。

(時報資訊)

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