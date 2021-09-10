【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17421.60點，漲117.27點；總計631家漲、252家跌、109家持平；委買28331112張、委賣19758308張；總成交值2222.06億元。

(時報資訊)

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