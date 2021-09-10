【時報記者王逸芯台北報導】全球最大微控制器軟體燒錄和安全配置服務商之一的EPS Global，宣布加入新唐(4919)的安全合作夥伴生態系統，這也象徵新唐(4919)在MCU產線的全球布局上，又更往前邁進了一大步。

由於安全性和低功耗是物聯網應用的關鍵要求，新唐開發了具有安全功能的IoT Security MCU系列，可提供晶片等級物理安全和超低功耗性能，本次透過和EPS的合作，新唐客戶可以利用其全球各地的資源，滿足他們對新唐的IoT Security微控制器軟體燒錄和安全配置服務的要求，從產品初期原型開發到正式大量生產。

新唐微控制器應用事業群副總經理林任烈表示，在微控制器硬體層級整合資安技術對於未來物聯網設備的可信度至關重要。新唐的IoT Security MCU系列產品為物聯網開發人員提供了便利，在構建和擴展物聯網應用產品同時，可滿足對體積小型化並兼具節能特徵之物聯網節點設備的安全與低功耗需求。我們與EPS Global的合作是為了協助客戶完成對連網設備大量部署的最後一哩路，以符合在全球各地建置的物聯網應用所可能被要求達到的安全目標。

今年全年MCU市況緊繃，下半年MCU市場持續火熱，除居家辦公、遠距教學所帶來的消費性電子需求外，車用MCU同樣是供不應求，新唐董事長蘇源茂日前也直言，今年車用供應確實相對比較緊，隨著新唐在MCU持續擴大布局，加上去年9月收購的Panasonic半導體事業PSCS，今年效益也開始浮現，有利於節省成本，也會將競爭力融入新唐的解決方案，並將其推廣到多個客戶，長線成長動能無虞。

(時報資訊)

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