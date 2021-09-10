【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在政治不穩定因素消除，以及日企獲利前景看俏下，10日日股大漲。早盤結束時，日經指數收30,347.41點，漲339.22點或1.13%。日經早盤中，一度觸及6個月新高。東證指數收2,087.08點，漲22.15點或1.07%，同時又創下自1990年以來最高紀錄。

在沒人氣的日相菅義偉於3日傳出不再參選消息後，市場寄望執政的繼任者會推出另輪景氣刺激方案，且在大選中可望獲得勝利後，日股也受到大幅激勵。

此外，在日本新冠疫苗覆蓋率將迎頭趕上歐美大國的同時，日企也看好產業前景。

金融族群表現優異，SBI控股宣布將買下新生銀行多數股權，這項非合意併購案，SBI可控制新生銀行未來經營方向。10日，SBI一度漲7.1%，而新生銀行則是買單蜂擁而暫停交易，預估收盤可收在漲停約兩成的價位。

證券業者整體漲2.6%，而銀行股也漲1.8%，SBI的動作讓市場認為，日本銀行業更多合併案將被啟動。

衛采跌8.4%，因與美國Biogen共同開發的阿茲罕默症治療藥物，上市時間可能比原先預估要來得慢。

尼普洛跌7.8%，這家醫療設備商宣布，將釋出300億日圓，約2.7億美元的可轉債，預計會稀釋13%股本，市場認為未來獲利可能也會受到影響。

(時報資訊)