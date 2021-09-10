【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在政治不穩定因素消除，以及日企獲利前景看俏下，10日日股大漲。早盤結束時，日經指數收30,347.41點，漲339.22點或1.13%。日經早盤中，一度觸及6個月新高。東證指數收2,087.08點，漲22.15點或1.07%，同時又創下自1990年以來最高紀錄。

　在沒人氣的日相菅義偉於3日傳出不再參選消息後，市場寄望執政的繼任者會推出另輪景氣刺激方案，且在大選中可望獲得勝利後，日股也受到大幅激勵。

　此外，在日本新冠疫苗覆蓋率將迎頭趕上歐美大國的同時，日企也看好產業前景。

金融族群表現優異，SBI控股宣布將買下新生銀行多數股權，這項非合意併購案，SBI可控制新生銀行未來經營方向。10日，SBI一度漲7.1%，而新生銀行則是買單蜂擁而暫停交易，預估收盤可收在漲停約兩成的價位。

　證券業者整體漲2.6%，而銀行股也漲1.8%，SBI的動作讓市場認為，日本銀行業更多合併案將被啟動。

　衛采跌8.4%，因與美國Biogen共同開發的阿茲罕默症治療藥物，上市時間可能比原先預估要來得慢。

　尼普洛跌7.8%，這家醫療設備商宣布，將釋出300億日圓，約2.7億美元的可轉債，預計會稀釋13%股本，市場認為未來獲利可能也會受到影響。

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
14:15
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
14:30
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
16:08
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
15:00
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
16:29
英國FTSE
7053.36 +29.15(0.41%)
16:51
法國CAC
6716.97 +32.25(0.48%)
16:51
德國DAX
15695.68 +72.53(0.46%)
16:51