【時報-台北電】鑫傳(6856)董事會決議，將於10月19日上午9點召開110年第三次股東臨時會，地點位於台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#鑫傳 #股臨會 #未上市

延伸閱讀