台灣出發、亞洲最大影音直播串流娛樂平台17LIVE全球執行長小野裕史於今（10）日宣布，營運總部將從台灣遷至日本，同步推出全新品牌logo，加速全球化發展，擴張日本、美國、東南亞，新加坡、菲律賓正式開放營運。

17LIVE成立六年來全球註冊用戶超過5,000萬。鑑於日本市場營運連創佳績、市場潛值高，吸收更多全球化佈局動能，將由日本擔任全球營運總部角色。

小野裕史表示，17LIVE於2015年在台灣成立、2017年進入日本市場，現有逾900名員工、全球6個區域市場皆設立辦公室。現在將總部營運轉移到日本，未來17LIVE將以全球企業之姿，持續引領新世代溝通方式，發展更多創新直播技術與應用。

同時公開新的品牌Logo，數字1和7代表著「在17LIVE，可以跨越時空、直通世界，透過直播一起跨越七大洲，紀錄每個生活片段。紅色象徵活力和樂趣，呈現ON AIR的意象，白色則強調直播無計劃、無腳本的真實感。接下來17LIVE將透過網路和新科技，引領21世紀全新傳播文化的直播平台。

自2020年8月由小野裕史接任M17全球CEO後，接著前CEO暨M17共同創辦人潘杰賢卸任，但繼續擔任董事長與非執行主席，另買回共同創辦人暨榮譽董事長黃立成手上的股權，即展開一系列轉型，以「One Seven LIVE」為名取代「17」，營運重心轉從日本出發、放眼全球。稍早，日媒報導17LIVE計劃重返IPO。

（17LIVE全球執行長小野裕史宣布，營運總部將從台灣遷至日本，推出全新品牌logo，加速全球化發展。圖／17LIVE提供）

(時報資訊)