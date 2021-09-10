投行瑞銀發表最新報告預期，未來10年大陸將占全球消費更大的比重，到2030年可達到美國現在的水準，即超過17兆美元（包括政府開支）。這意味著未來10年，大陸光是家庭消費增長將達到6兆美元（不計政府開支）。

路透報導，上述報告預期大陸未來10年將為全球消費增長貢獻約27％，於2030年占到全球消費開支約17％，2019占比為12％。

報告認為，大陸女性賦權（Female Empowerment）的提高和家庭結構的相關變化，可能會對這種消費增長的形態帶來重大影響。按分析推算，將使大陸家庭消費增長到2030年增加3.3兆至5.3兆美元。以最樂觀推算5.3兆美元的消費增加值計，八成是由大陸女性收入增長帶動，單身家庭增加趨勢也帶來25％的貢獻。

(時報資訊)