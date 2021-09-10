後疫情時代，跨國房東族有福了，雲端管房服務正從上線，地產科技公司JGB SMART PROPERTY金箍棒智慧物業系統公司今（10）日與菲律賓房產仲介Bespro Realty房地產國際集團，正式簽約，提供客戶可以透過跨國的720 度VR遠端管房新服務，從收租到點交、點退，都可以「零接觸」，完成售後物管。

JGB SMART PROPERTY金箍棒智慧物業系統公司今日與菲律賓BestPro Realty International Corp.，正式完成戰略合作簽約儀式。

JGB Smart 執行長田智娟表示，物業管理是需要進行大量移動及與人接觸的行業，我們發現疫情期間，東南亞諸多城市進行大規模封城，許多跨國仲介公司無法維持有效的物業管理。BestPro Realty 因數位化及雲端化的管理，讓其在疫情期間從市場中脫穎而出，透過 JGB Smart 雲端管房系統，反而協助海外地產仲介同業解決菲律賓在地的接待、看屋、簽約、裝修、出租、管理等 B to B 的服務。

菲律賓BestPro Realty International Corp. 的 Managing Partner 合夥人(簡稱 BestPro Realty)劉清痕，目前是美國 CCIM 國際認證商業不動產投資師，並擔任台灣商業不動產投資協會理事。她表示，BestPro Realty其合作夥伴，都來自為菲律賓當地頂尖開發公司，包括上市開發公司AyalaLand、商業地產公司 SMDC、 MegaWorld、Federal Land 等。

劉清痕表示，在菲律賓，大多數的仲介公司仍依賴大量傳統人力的經營模式，而少了系統化管理，管理上容易發生人為疏漏出錯，時間花費冗長、效率低等問題。因此，售後的物業管理，向來是海外投資人購買菲律賓房產後，最頭痛的問題。

劉清痕表示，2020年疫情席捲全球，BestPro 有別於其他傳統房產公司縮編減少支出，反而全面邁入數位轉型，結合台灣的地產科技公司金箍棒JGB Smart的跨國地產科技系統，提供全球客戶售後物業管理服務，從720 度線上遠端看房、線上簽約、帳務管理、修繕管理到智能設備串接。

田智娟表示，這套雲端服務系統，讓一線人員操作全數線上化，不僅達成遠端協作，更進一步提高管理透明度與即時性。有效的為客戶提供B to C 的服務，更可透過雲端系統，即時掌握投資標的物業出租狀況，能更安心的透過 BestPro Realty 投資及管理菲律賓的物業。

近年因美國 Zillow 與 Airbnb 的上市，以及遠端帶看搭配線上交易的新興地產交易模式Open Door 的崛起，加上近日東南亞最大房源媒合平台 PropertyGuru 預計將與李澤楷與PayPal 創辦人蒂爾(Peter Thiel)持有的 SPAC 公司合併上市，顯示地產科技(PropTech)在國際間的快速發展，儼然成為國際房產市場不容小覷的新勢力。

田智娟為七年級生，曾任職第一太平戴維斯Savills、旺旺集團上海總部總裁辦公室，近年創辦金箍棒，雲端系統服務才正式上線一年多。

她表示，金箍棒是一家專注於房產租賃業的一站式跨國雲端管理平台，近日國際疫情嚴峻，更逆勢擴張，提供跨國投資人全方位的遠距房管功能；去年，獲得國發基金投資約80萬美元。

田智娟表示，迄今金箍棒成軍一年多，已取得國內外房源6,000多戶，包括來自台灣多家品牌公寓如共生公寓玖樓、半伴，桃園租屋腹地最廣How Life好生活，以及連鎖房仲五泰房屋等；海外跨國客戶方面，包括：越南、菲律賓、馬來西亞等國際客戶。房產投資人也能透過金箍棒的雲端系統掌握海外投資近況。

（JGB SMART PROPERTY金箍棒智慧物業系統公司共同創始人、執行長田智娟，今（10）日與菲律賓房產仲介Bespro Realty房地產國際集團，正式簽約，提供跨國租房系統，打造菲律賓遠端智慧物業管理。圖文∕蔡惠芳）

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