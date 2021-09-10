【時報記者張漢綺台北報導】軟性銅箔基板(FCCL)廠新揚科(3144)臨時股東會通過與日商株式會社有澤製作所進行股份轉換及公司股票終止上櫃案，有澤製作所以現金每股40元(含今天除息每股現金股息1.6元)為對價支付新揚科技股東，新揚科將在經主管機關核准後於12月10日終止公開發行。

新揚科母公司日本有澤製作所近10年專注佈局電子上游材料領域，目前約60%業務與軟板相關，另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等；而新揚科因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，近兩年投入不少資源開發新產品，有澤製作所原持有新揚科約52.3%股權，看好軟板產業前景，有澤製作所於去年12月2日宣布以每股價格36元公開收購新揚科發行股權，希望藉由資源整合，強化軟性銅箔基板佈局。

著眼於推動PCB軟板產業結合，整合雙方資源提升競爭力，有澤製作所除於今年逐步將新揚科持股比例拉升至約85%，日前亦與新揚科依企業併購法及其他相關法令規定推動股份轉換，有澤製作所以現金每股40元(含新揚科今天除息每股現金股息1.6元)，為對價支付新揚科股東，股份轉換案完成時，新揚科將成為有澤製作所100%持股子公司，此項股份轉換案於今天獲得臨時股東會通過。

在臨時股東會通過後，新揚科將依據相關法令經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、金融監督管理委員會等主管機關實際作業允許核准，擬於股份轉換基準日終止上櫃交易並停止公開發行；股份轉換基準日及股票終止上櫃及停止公開發行日期均暫定為110年12月10日。

新揚科表示，藉此股份轉換案，有澤製作所與公司將進行集團整合，進一步發揮彼此在製程及管理方面的綜效，持續強化在印刷電路板軟板市場的佈局，並藉由有澤製作所在全球市場的銷售通路，將公司的產品擴展至全球市場，提升整體營運績效。

(時報資訊)

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