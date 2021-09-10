【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國檢察機關周四突襲檢查了財政部和司法部的下屬單位，做為對德國政府反洗錢機關調查的一部分。此舉也讓外界注意到德國在打擊金融犯罪的不力之處。

而民調占上風的社民黨總理候選人蕭茲(Olaf Scholz)，其所領導的財政部，其下屬機構金融情報局(FIU)目前正在被調查，是否有被告知不要理會有關非洲支付可疑款項的警告。

檢方的動作正值蕭茲的政治關鍵時刻。民調顯示，蕭茲很可能在9月26日大選中成為新一任總理。

此突擊為蕭茲蒙上陰影，將媒體注意力重新集中在其掌管的財政部。而FIU和金融監管局(BaFin)也是對蕭茲負責，它們此前因為未能發現Wirecard的問題，而受到嚴格審視。Wirecard去年在德國最大的企業詐欺案件中破產。

蕭茲在一次競選站台中表示，已經將FIU的人力從165人增至500人。並投入巨資為期增添更好的裝備。蕭茲對檢方的突擊表示失望，稱檢方本可用書面形式表達。

檢察官發言人表示，他們在接到投訴後啟動調查，稱FIU在2018年至2020年之間沒有對包括非洲在內的數百萬歐元可疑交易採取行動。

檢方表示，由於擔心金錢與武器和毒品販賣有關，銀行對FIU發出警告；FIU注意到這些報告，但是並沒有將報告轉交給其他執法機關。

(時報資訊)