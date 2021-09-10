【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數213.83點，漲2.06點；總計379家漲、279家跌、85家持平；委買7042011張、委賣4555594張；總成交值609.76億元。

(時報資訊)

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