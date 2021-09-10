【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17409.37點，漲105.04點；總計619家漲、250家跌、113家持平；委買27494768張、委賣19046128張；總成交值1727.12億元。

(時報資訊)

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