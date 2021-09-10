工業電腦廠樺漢（6414）8月營收出爐，達74.1億元，月增6.5％、年增7％，創同期新高紀錄，累計前8月合併營收573.1億元，較去年同期成長14.7％。

樺漢「品牌通路」、「系統整合」及「設計製造」三大事業體8月營收比重分別為41.4％、38.1％、20.5％。其中，受惠後疫情時代改變消費者生活習慣，以及5G、AIoT、半導體等終端市場需求暢旺，催動台灣、歐洲、北美市場包括智能零售與金融、娛樂博弈、半導體產業等客戶，對於公司設備需求強勁提升，推進來自設計製造中的樺漢個體與系統整合營收表現皆明顯較去年同期成長，中和其他事業體因缺料遞延出貨而業績下滑情形，貢獻公司8月整體營收仍逆勢改寫歷史同期新高。

樺漢表示，雖然面對全球疫情所帶來的原料與人工成本漲價、缺料等不確定性風險的衝擊，仍展現良好的經營成果，尤其是缺料部分，公司發揮整合平台的資源，將其影響數控制在一定的範圍內，從7、8月設計製造與品牌通路86.1億元的營收規模來看，缺料因素所導致訂單遞延出貨的問題，影響公司整體營收不到3成，且仍可繳出年增近1成的成績單，按目前齊料率來看將於後續逐步出貨，樺漢仍憑整合平台優勢，積極維持原料庫存於一定的健康水位，同時也與客戶商談轉嫁相關成本，以期效益逐步展開，將逆風轉為東風，化危機為轉機，創造公司未來獲利表現精進。

展望下半年，樺漢認為，進入IPC產業出貨旺季，有助旗下自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等出貨動能持續墊高公司個體營運規模放大，加上品牌通路、系統整合在手訂單持續創新高的添翼，將致力推進全年獲利表現朝向年增率正成長目標。

同時，樺漢持續發揮IPC整合優勢的新定義，從傳統IPC進入第三世代－雲軟硬智慧平台IPC，與合作夥伴搶攻更多AIoT市場份額，有望效益展現，挹注整體營運增溫。

(時報資訊)

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