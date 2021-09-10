全球對SPAC（特殊目的收購公司）上市監管趨嚴。外媒引述知情人士透露，港交所準備於9月公布SPAC上市制度框架徵詢公眾意見之際，香港計畫限制散戶買賣SPAC，並提議只允許資產超過800萬港元的專業投資者參與。

香港信報援引外電消息，大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。

報導指出，港交所發言人在一封電子郵件中指出，港交所一直在想方法改善上市框架，在提供適當的投資者保護、市場品質和市場吸引力之間取得適當的平衡。港交所將繼續評估香港SPAC框架的可行性，期待在適當時候就此向市場進行諮詢。

截至10日上午11時36分，港股上市的港交所股價上漲2.6％至505港元。

(時報資訊)

#港交所 #監管 #上市 #SPAC #股價

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
14:15
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
14:30
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
16:08
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
15:00
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
16:29
英國FTSE
7053.36 +29.15(0.41%)
16:51
法國CAC
6716.97 +32.25(0.48%)
16:51
德國DAX
15695.68 +72.53(0.46%)
16:51

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