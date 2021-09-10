全球對SPAC（特殊目的收購公司）上市監管趨嚴。外媒引述知情人士透露，港交所準備於9月公布SPAC上市制度框架徵詢公眾意見之際，香港計畫限制散戶買賣SPAC，並提議只允許資產超過800萬港元的專業投資者參與。

香港信報援引外電消息，大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。

報導指出，港交所發言人在一封電子郵件中指出，港交所一直在想方法改善上市框架，在提供適當的投資者保護、市場品質和市場吸引力之間取得適當的平衡。港交所將繼續評估香港SPAC框架的可行性，期待在適當時候就此向市場進行諮詢。

截至10日上午11時36分，港股上市的港交所股價上漲2.6％至505港元。

(時報資訊)