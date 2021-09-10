【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至9月4日）初次請領失業給付人數較前一周減少3.5萬人，為31萬人，少於市場預期的33.5萬人，除了再創新冠疫情爆發以來的新低記錄之外，亦創下6月底以來的最大減幅。

上周初領失業給付人數4周均值為33.95萬人，較前一周減少1.675萬人。截至8月28日止當周，美國續領失業給付人數周減2.2萬人，為278.3萬人，略超出市場預期的274.4萬人。

此外，數據顯示截至8月21日當周，全美申請各項失業給付總人數較前一周大減近26萬人，降為1,193萬人，再度跌破1,200萬人大關。「大流行病緊急失業補償計畫」（Pandemic Emergency Unemployment Compensation,PEUC）和「大流行病失業援助計畫」（Pandemic Unemployment Assistance,PUA）的申請數亦減少近32 萬人，為890萬人。

2.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少152.9萬桶，遠少於市場預估的減少461.2萬桶。汽油庫存減少721.5萬桶，遠超出市場預期的減少339萬桶。餾分油庫存減少314.2萬桶，亦超出市場預期的減少261.7萬桶。上周煉廠產能利用率下滑9.4個百分點，上周美國原油進口量增加16.8萬桶/日。

3.歐洲央行放緩購債步伐，為歐元帶來提振，以及美國政府標售的30年公債需求強勁，受債息下滑影響，美元匯率走低。周四尾盤ICE美元指數下跌0.23%，報92.47。

4.中國出售戰略儲油，加上美國原油庫存數據好壞不一，周四紐約期油收跌1.16美元或1.7%，為每桶68.14美元，創下8月26日以來新低。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或1.6%，為每桶71.45美元。

5.美元走軟，帶動國際金價上揚，結束了連續兩天的跌勢。周四紐約期金收漲6.5美元或0.4%，為每盎司1800美元。惟聯準會可能跟進歐洲央行腳步啟動縮表的臆測使金價漲幅受抑。

(時報資訊)