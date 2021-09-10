全球疫情持續蔓延，帶動台商回流，「國內商辦市場出現搶購潮，尤其地段佳的頂級商辦，全都秒殺」，從豪宅市場跨足「豪辦」市場的中悦喜報佳音，中悦位在新莊副都心的頂級A辦「中悦IFC」已售超過八成五，近日即將「收關」。

新莊副都心受惠政策利多，中央合署辦公樓搬遷、新北知識產業園區進駐，大型購物商場宏匯廣場、國際飯店凱悅嘉軒酒店也進駐，再加上三條捷運加持，機能日趨成熟。

就連日本知名連鎖藏壽司也落腳新莊，在新莊宏匯插旗後，月中將再開設獨立店鋪，顯見新莊副都心消費、發展不容小覷。

知名品牌建商中悦看準新莊發展潛力，2009年揮軍北上插旗新莊，不僅推出「豪宅」代表作，更罕見推出「豪辦」回饋客戶。

「不少客戶因接班後，二代對辦公室需求不同，再加上企業總部遷移回台，需要頂級辦公室， 中悦為提供客戶更充足選擇，催生IFC，因而大受主顧客好評，一買都是半層、一層起跳，目前已售超過八成五，售價53萬元起，僅保留少數辦公樓層回饋企業主。」悦萊建設總經理翁茂槐說。

據商仲業者世邦魏理仕統計，今年前8月大型不動產交易額已達2557億元，已經達到去年全年4000億元的64%，其中商用不動產交易額922億元，土地交易額1635億元，顯示商辦搶買熱度不墜。

商仲業者指出，美中貿易戰持續，全球供應鏈調整，台商回流加快，讓資金、企業回流的熱錢湧入，推動土地商機看俏，尤其雙北具捷運、重劃區題材地段更成建商、企業首選，也讓國內商辦大樓相對搶手。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，中美貿易戰開打後，台商回流促成近三年商用不動產熱絡，除台商外，國際龍頭大廠及創新產業也因分散風險策略，成為推手之一。

(時報資訊)

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