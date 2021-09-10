（圖為17LIVE集團全球CEO小野裕史。圖片來源：業者提供）

亞洲最大影音直播串流娛樂平台17LIVE，成立六年以來，全球註冊用戶已超過5,000萬。鑑於日本市場營運連創佳績、市場潛值高，吸收更多全球化佈局動能，17LIVE集團全球CEO小野裕史宣布，年底前將由日本擔任全球營運總部角色，於拓展新市場建立全新品牌影響力。

17LIVE也同步宣告啟動品牌重塑計畫，包括全球品牌名稱統一、全新企業識別（Logo）、集團願景與品牌使命等，持續擴大17LIVE平台成長幅度。

小野裕史表示，17LIVE 2015年在台灣成立、2017年進入日本市場，現已擴張為擁有900多名員工、於全球6個區域市場皆設立辦公室的企業，現在將總部營運轉移到日本，未來將持續發展更多直播創新應用。

小野裕史同步分享品牌重塑計畫，他表示，過去17LIVE會有因地域而異的品牌名稱，現在公司名稱和APP將統一更名為「17LIVE」（英文發音：one seven live）。

東南亞多元族群造就豐富的文化底蘊，人口紅利更促使網路社群平台使用活躍，看準當地直播產業龐大成長商機與發展潛力，17LIVE今年8月正式進軍馬來西亞，新註冊用戶增長四倍，直播主人數成長兩倍，也同步宣布將進軍新加坡與菲律賓市場。

17LIVE觀察，近疫情嚴重衝擊東南亞，影響實體活動進行、也造成經濟與生計的挑戰。透過直播即時分享的優勢，期望以線上直播模式為當地創作者、表演者和一般大眾另闢新商機。

此外，17LIVE旗下的語音直播平台「Wave」在今年5月進入印尼後，用戶迅速成長，17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟表示，17LIVE和Wave在東南亞跨出成功的第一步，未來將帶動更多商機與合作。接下來將持續拓展東南亞其他市場，目標在3年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌。

(時報資訊)