【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在網路雙雄Naver與Kakao跌深反彈下，10日韓股有機會終結日線連3黑頹勢。目前KOSPI在3,123.26點，漲8.56點或0.27%。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

　Naver與Kakao分別上漲4.01%與3.50%，另外，三星電子與SK海力士也各自漲0.13%與1.46%。

　新韓投資認為，繼中國大陸後，美國也要公布最新的生產者物價指數，藉由這項經濟數據就可以知道，新冠變種病毒對供給鏈的影響性有多大。

　美元兌韓元匯價在1,172.4韓元，貶0.27%。

　韓國3年期公債殖利率上升4.0個基本點至1.538%，至於10年期的也升2.1個基點至2.021%。

(時報資訊)

#韓股 #Naver #Kakao #公債殖利率

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
14:15
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
14:30
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
16:08
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
15:00
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
16:29
英國FTSE
7053.36 +29.15(0.41%)
16:51
法國CAC
6716.97 +32.25(0.48%)
16:51
德國DAX
15695.68 +72.53(0.46%)
16:51

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