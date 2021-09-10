【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在網路雙雄Naver與Kakao跌深反彈下，10日韓股有機會終結日線連3黑頹勢。目前KOSPI在3,123.26點，漲8.56點或0.27%。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

Naver與Kakao分別上漲4.01%與3.50%，另外，三星電子與SK海力士也各自漲0.13%與1.46%。

新韓投資認為，繼中國大陸後，美國也要公布最新的生產者物價指數，藉由這項經濟數據就可以知道，新冠變種病毒對供給鏈的影響性有多大。

美元兌韓元匯價在1,172.4韓元，貶0.27%。

韓國3年期公債殖利率上升4.0個基本點至1.538%，至於10年期的也升2.1個基點至2.021%。

(時報資訊)