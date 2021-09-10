【時報記者王逸芯台北報導】驅動IC市場無懼市場雜音，持續暢旺，敦泰(3545)、聯詠(3034)、天鈺(4961)8月營收衝上歷史新高，目前看到，儘管Chromebook需求減緩，但預期在電視尺寸升級、加上Chromebook轉向商用筆電，將持續支撐DDI供應商。聯詠今股價強勢，開高走高、大漲逾3.5%，敦泰開高後、漲幅收斂，盤中上漲約1%，天鈺則震盪在平盤附近。

聯詠8月合併營收達129.15億元，月增加3.3%，年增加77.3%，已經連續8個月刷新單月營收的最高紀錄；累計今年前8月合併營收858.92億元，較去年同期大增73.4%。

敦泰8月合併營業收入為21.36億元，受惠於傳統旺季持續加溫，以及平均銷售單價上升的正面幫助下，營收月增5.78%，且比去年同期增加72.57%，再次創下單月營收歷史新高紀錄。敦泰累計今年前8月營收為142.77億元，較去年同期大增75.64%。

天鈺8月合併營收22.47億元，月增加4.2%、年增加134.2％，再度改寫單月營收歷史新高；累計今年前8個月合併營收達142.77億元，與去年同期相較成長逾1.3倍。

儘管市場擔憂電視與Chromebook出貨量，但預期在電視尺寸升級、加上Chromeook面板價格上漲，使得需求由Chromebook轉向商用筆電，此動能將持續支撐DDI供應商。電視面板方面，市場大尺寸電視需求提升，面板廠商願意生產解析度較高的產品，預期UHD將成電視的解析主流，並將刺激DDI的需求。筆電市場來看，Chromebook需求下降對DDI供應商影響有限，主要是因為Chromebook需求正轉向商用筆電，相較於Chromebook，商用筆電具備較大的面板尺寸與較高的解析度，整體來說，預期DDI仍將受惠於面板尺寸升級與解析度提升之趨勢。

針對來自大陸OLED DDI廠商的衝擊程度，法人分析表示，觀察到大陸面板廠商正專注於OLED面板的產能擴張OLED DDI要求較高的邏輯運算、較佳的類比整合技術，此外，晶片設計廠商須與面板廠進行良好配合，並取得足夠的晶圓代工產能。由於大陸面板廠商的成品良率較低，且來自晶圓代工廠的28奈米產能不足，故大陸OLED DDI對台系DD1產業影響有限。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意