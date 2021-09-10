三級疫情警示降級後，建商、代銷推案蠢蠢欲動，住展雜誌調查發現「928檔期」可望出現近2,700億元的爆炸量，至於素有房市「總司令」封號的戴德梁行董事總經理顏炳立，觀察近期房市，也鐵口直斷：「疫後房市神經，將被挑動出量！」

顏炳立在今（10）日最新發表的「顏炳立市場觀點」一文中表示，最近疫情漸漸趨緩，一場房市復甦辛苦的延長賽，可望結束，總體環境是有利賣方，賣方處在經濟成長、低利率的環境，使得賣家一直堅持，到忘了我是誰，買家疫後卻變成挨打的局面，忍受著討不到便宜的無奈。

反觀投機客，早已經棄械投降，而投資客的資金，正審視著其它有獲利管道的機會點，當房地產不再爆量大漲時，已經不再吸引投資客資金投入房市，整個市場也只剩自用在撐場，所有的自用者只剩等待。

然而，自用型有時間壓力，只能積極無奈的尋找自己心裡能接受的地點與房價。

顏炳立表示，最近房市因為疫情而趨緩，產生反彈性的消費，市場又開始用喊的了，對於賣方也許真的有效，逼出買方的需求，但積極的需求就得用錢來交換，對買方來說很無奈，等候房價下跌，目前看來並不會對買方有利，而低利環境卻是給了賣方充足的養分，買方無法在對賣方有利條件下討到便宜。

顏炳立分析，目前土地市場仍不斷被追逐價漲放量，在缺工、缺料、建材不斷上漲情況下，建商怕虧錢，決定封盤不賣，等到大勢穩定再來推案，使得目前價格皆不明朗，供需市場醞釀著房價上漲的氣氛更加濃厚，對買方來說是個壓力，需要時間化解，承受不了就得用錢來解決，圓夢對自用型而言，其實地段、環境、購買力強過對房價的斤斤計較。

顏炳立表示，今年以來新的不動產稅制開始啟動，對投資而言，必須考慮資金尋求短期機會成本的報酬率，目前房市的量與熱度，仍不足以支撐房價能夠回到以前價格，再上漲20％~30％的機會，但因為外在經濟環境、受資金太多，及通膨的影響，使得購屋置產等待增值，為資金尋求長期穩定的報酬率，可能促使長期性投資買方入場，但數量不會太多。

觀察五月中以來的疫情利空，顏炳立觀察，並沒有造成建商斷頭，降價求售，即便是現在的飯店、店面餐飲行業，也沒有看到降價、或跌價求售。所以，看起來房價真要走跌的機會不大。

顏炳立分析，對自用型買方而言，既然已經等了4~5 年，可以考慮進場了!

他表示，如果要期望房價再上漲？機會是有，但不會如以往兇悍，目前開的房價，寧可沒有買氣、沒有帶看，也不急於降價，因為市場低利的環境，支撐了賣方市場的任性與期待，持有成本跟壓力並沒有想像中的大，也就不至於會去虧錢賤賣自己的資產，『等』就變成雙方交易會不會成交的拉鋸關鍵，這是房市成交與否的重要神經。

顏炳立表示，未來的成交量，只存在於剛性自用型買盤，所以，量並不會暴增，卻也不至於縮到無量，因為大家並沒有恐慌到棄房地產市場於不顧，市況也沒那麼糟糕，壓力也沒那麼大，持有稅也沒有讓賣家有積極賣出的壓力；看起來，疫情趨緩，民眾卸下心防，反彈性的消費會逐漸湧出，用口袋的錢去圓自己的購屋夢，這就是自用型買盤所要展現的結果。

(時報資訊)