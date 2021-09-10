根據統計近十年任一個月的月初進場定期定額投資台股基金，以9月進場的後半年平均報酬最佳、近5.2％，較其他月份來得高，搭配先前盤勢動盪的8月行情，增加後續進場台股的勝率，投信建議把握時機，透過台股基金定期定額佈局，掌握後市行情。

群益投信表示，台股歷經8月劇烈震盪，加權指數出現連九跌，自2000年以來僅五次，可說是相當少見，但連跌也創造進場的好時點。從歷史經驗來看，過往加權指數連續下跌天數9天以上的後市表現，後六月平均漲幅9.1％、後一年平均漲幅16.7％，由於台股基本面、產業競爭力、資金面上仍具優勢，加上本益比因股市回檔整理後，來到相對低檔，投資價值更加顯現，台股後市表現仍值得期待。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股後市因當沖降稅政策延長，電子及傳產也步入出貨旺季，隨著市場逐步消化利空，研判仍位於多頭趨勢不變。加上基本面穩健，從企業獲利來看，8月底所公布上半年整體上市櫃公司營收與獲利情形，包括營收破17兆元、稅前盈餘將近2兆元，均創下歷史新高紀錄。

根據外資券商高盛的預估，台股獲利上修的幅度居主要亞股之首，基本面料為台股後市最佳支撐，加上產業鏈完整，在全球主流趨勢中扮演關鍵供應商角色，企業競爭力佳，仍持續看好後市表現。

王耀龍指出，選擇標的方面，建議以基本面做出發，篩選產業趨勢明確、競爭力強的企業，投資看長不看短，長線展望越明確者，越有機會在盤勢整理後走出一段行情，若對挑選標的無概念，或沒有時間盯盤，不妨以台股基金來介入布局，透過專業投資團隊的選股操作來降低投資組合不確定性。

產業方面，電子族群仍相對看好晶圓代工、高速傳輸、電動車等相關族群趨勢仍看好，表現可留意。也可適度布局切入蘋果供應鏈或市占率提升者，且在美國基建、大陸碳中和及歐美重啟經濟帶動下，傳產股實質利多，將有機會讓股價延續上半年強勢表現，可持續多加關注。

(時報資訊)