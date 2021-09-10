陸媒引述多位接觸到某零部件巨頭的知情人士透露，小米集團旗下小米汽車計畫在2024年上半年推出新車。近幾個月，小米方面一直與該零部件公司洽談合作，並揭露小米汽車的初步計畫。
受此消息激勵，截至10日上午11時9分，港股上市的小米集團股價上漲1.9％至24.05港元。
36氪10日報導，知情人士表示，小米汽車的野心很大，計畫在2024年推出新車，此後三年，每年推出一款新車，而這三年的總銷量要達到90萬輛。針對上述傳聞，小米則回應，不予置評。
小米公司發言人微博1日發文表示，小米汽車當天完成工商註冊，註冊資金為人民幣100億元，並由小米集團董事長兼執行長雷軍親自出任法人代表。
(時報資訊)
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