陸媒引述多位接觸到某零部件巨頭的知情人士透露，小米集團旗下小米汽車計畫在2024年上半年推出新車。近幾個月，小米方面一直與該零部件公司洽談合作，並揭露小米汽車的初步計畫。

受此消息激勵，截至10日上午11時9分，港股上市的小米集團股價上漲1.9％至24.05港元。

36氪10日報導，知情人士表示，小米汽車的野心很大，計畫在2024年推出新車，此後三年，每年推出一款新車，而這三年的總銷量要達到90萬輛。針對上述傳聞，小米則回應，不予置評。

小米公司發言人微博1日發文表示，小米汽車當天完成工商註冊，註冊資金為人民幣100億元，並由小米集團董事長兼執行長雷軍親自出任法人代表。

(時報資訊)