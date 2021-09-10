【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】網路遊戲股回神，周五香港股市開高走高，目前恆生指數大漲1.66%，為26141.66點，收復前一日失守的26000點大關。國企股目前勁揚2.21%，為9386.27點。

　受網路遊戲股重挫拖累，前一日恆生指數重挫逾620點或2.36%，收在25700.58點。騰訊、網易等主要網路遊戲公司、遊戲帳號租售平台和遊戲直播平台遭監管機關約談，引發投資人對北京將加大產業整改力道的擔憂。此外，消息指出，監管機關將暫停新網遊的審批。

　目前恆生科技股大漲2.38%，成分股普遍走高，僅金蝶國際下跌，目前跌1.7%。

　《南華早報》澄清北京將「放緩」、並非「暫停」新網路遊戲的審批。昨日重挫騰訊和網易應聲反彈，目前分別漲1.1%和2.5%。

東方海外國際先舊後新折讓近9%配股籌資35億元，目前股價下跌逾4%。

　隔夜倫敦期鋁價格上漲1.9%，為每公噸2848美元，再創2008年以來新高。受此激勵，中國鋁業漲逾2%，稍早前一度漲5.5%。中國宏橋漲1.5%，稍早前飆升8.5%%。俄鋁由升轉跌，目前下挫1.4%。

　其他金屬資源股亦表現不俗，江銅目前漲逾3%，洛鉬漲逾2%，稍早前一度漲7.6%。紫金漲5%，稍早前大漲9%。

(時報資訊)

#港股 #恆指 #遊戲股 #科技股 #監管

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30340.68 +332.49(1.11%)
11:36
南韓KOSPI
3129.04 +14.34(0.46%)
11:36
香港恆生
26127.47 +411.47(1.60%)
11:41
上證指數
3709.05 +15.92(0.43%)
11:30
深圳成指
14785.98 +87.45(0.59%)
11:36
英國FTSE
7024.21 -71.32(1.01%)
09/09
法國CAC
6684.72 +15.83(0.24%)
00:05
德國DAX
15623.15 +12.87(0.08%)
09/09

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